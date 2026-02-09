Новичок «Зенита» Дуран: приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионству

Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о спортивных целях после перехода в санкт-петербургский клуб. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

— Ваше арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

— Как любой футболист, я всегда стремлюсь быть первым. Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу и другим трофеям. Хочу забить множество мячей и быть тем, кто помогает двигаться вперёд, — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».