Новичок «Зенита» Дуран: приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионству

Новичок «Зенита» Дуран: приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионству
Нападающий «Зенита» Джон Дуран высказался о спортивных целях после перехода в санкт-петербургский клуб. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

— Ваше арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Какие цели ставите перед собой в «Зените»?
— Как любой футболист, я всегда стремлюсь быть первым. Приложу максимум усилий, чтобы привести команду к чемпионскому титулу и другим трофеям. Хочу забить множество мячей и быть тем, кто помогает двигаться вперёд, — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».

Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
