Хабиб Бей может быть уволен с поста главного тренера «Ренна» — RMC Sport
Главный тренер «Ренна» Хабиб Бей в ближайшее время может покинуть свой пост на фоне последних результатов команды. Об этом сообщает RMC Sport.
Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Леполь – 8' 1:1 Эдуар – 41' 2:1 Агилар – 54' 3:1 Сент-Максимен – 78'
Удаления: Агилар – 56' / нет
По данным источника, поражение от «Ланса» (1:3) в 21-м туре Лиги 1 заставило руководство задуматься о досрочном прекращении сотрудничества со специалистом. До этого красно-чёрные потерпели поражения от «Монако» (0:4) в чемпионате Франции и от «Марселя» (0:3) – в Кубке страны. Отмечается, что решение об увольнении Бея уже принято и будет озвучено официально в ближайшие дни.
На данный момент «Ренн» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.
