Хабиб Бей может быть уволен с поста главного тренера «Ренна» — RMC Sport

Главный тренер «Ренна» Хабиб Бей в ближайшее время может покинуть свой пост на фоне последних результатов команды. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, поражение от «Ланса» (1:3) в 21-м туре Лиги 1 заставило руководство задуматься о досрочном прекращении сотрудничества со специалистом. До этого красно-чёрные потерпели поражения от «Монако» (0:4) в чемпионате Франции и от «Марселя» (0:3) – в Кубке страны. Отмечается, что решение об увольнении Бея уже принято и будет озвучено официально в ближайшие дни.

На данный момент «Ренн» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.