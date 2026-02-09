Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хабиб Бей может быть уволен с поста главного тренера «Ренна» — RMC Sport

Хабиб Бей может быть уволен с поста главного тренера «Ренна» — RMC Sport
Комментарии

Главный тренер «Ренна» Хабиб Бей в ближайшее время может покинуть свой пост на фоне последних результатов команды. Об этом сообщает RMC Sport.

Франция — Лига 1 . 21-й тур
07 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
3 : 1
Ренн
Ренн
0:1 Леполь – 8'     1:1 Эдуар – 41'     2:1 Агилар – 54'     3:1 Сент-Максимен – 78'    
Удаления: Агилар – 56' / нет

По данным источника, поражение от «Ланса» (1:3) в 21-м туре Лиги 1 заставило руководство задуматься о досрочном прекращении сотрудничества со специалистом. До этого красно-чёрные потерпели поражения от «Монако» (0:4) в чемпионате Франции и от «Марселя» (0:3) – в Кубке страны. Отмечается, что решение об увольнении Бея уже принято и будет озвучено официально в ближайшие дни.

На данный момент «Ренн» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Материалы по теме
Поль Погба исключён из заявки «Монако» в Лиге чемпионов — RMC Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android