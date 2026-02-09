Матч Кубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» состоится, несмотря на забастовку транспорта
Матч Кубка Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг» состоится по расписанию, несмотря на забастовку работников общественного транспорта в Мюнхене. Как сообщает Bild, четвертьфинальная встреча, запланированная на среду, 11 февраля, не будет отложена. В воскресенье, 8 февраля, появились сообщения о возможном переносе матча из-за забастовки.
Кубок Германии . 1/4 финала
11 февраля 2026, среда. 22:45 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Забастовка затронет все линии метро в районе Мюнхена, что создаст трудности для болельщиков, планирующих посетить стадион. Однако мюнхенский клуб сообщил, что организует специальный транспорт для болельщиков, чтобы обеспечить их безопасный и удобный доступ к месту проведения матча.
