Защитник «Ман Сити» Гехи поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с «Ливерпулем»

Защитник «Ман Сити» Гехи поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с «Ливерпулем»
Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи прокомментировал матч 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который завершился победой «горожан» со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Отдаю должное фанатам, они пришли в большом количестве и поддерживали нас с самого начала и до самого конца. Кто-то сказал, что это первая наша победа здесь при участии болельщиков с 2003 года. Я, честно говоря, этого совсем не знал. Думаю, им очень полезно это увидеть и пережить. Всем выражаю благодарность за проявленную стойкость в такой сложной игре. В общем, всем большое спасибо!» — приводит слова Гехи официальный сайт клуба.

После 25 туров «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 50 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.

19 января Марк Гехи подписал контракт с «Манчестер Сити». За трансфер 25-летнего игрока «Кристал Пэлас» и сборной Англии «горожане» заплатили € 23 млн. Футболист заключил соглашение с клубом до 2031 года.

