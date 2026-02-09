Защитник «Ман Сити» Гехи поблагодарил болельщиков за поддержку после матча с «Ливерпулем»

Защитник «Манчестер Сити» Марк Гехи прокомментировал матч 25-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который завершился победой «горожан» со счётом 2:1.

«Отдаю должное фанатам, они пришли в большом количестве и поддерживали нас с самого начала и до самого конца. Кто-то сказал, что это первая наша победа здесь при участии болельщиков с 2003 года. Я, честно говоря, этого совсем не знал. Думаю, им очень полезно это увидеть и пережить. Всем выражаю благодарность за проявленную стойкость в такой сложной игре. В общем, всем большое спасибо!» — приводит слова Гехи официальный сайт клуба.

После 25 туров «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 50 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Арсенала» на шесть очков.

19 января Марк Гехи подписал контракт с «Манчестер Сити». За трансфер 25-летнего игрока «Кристал Пэлас» и сборной Англии «горожане» заплатили € 23 млн. Футболист заключил соглашение с клубом до 2031 года.