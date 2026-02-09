Тренер «Ренна» Хабиб Бей отстранён от работы вместе со своим штабом

«Ренн» на официальном сайте объявил об отстранении от работы главного тренера команды Хабиба Бея и его помощников.

«Футбольный клуб «Ренн» начал дисциплинарное разбирательство в отношении своего главного тренера Хабиба Бея и его помощников — Оливье Сарагальи, Себастьяна Бишара и Янна Кавеццы. До принятия решения тренировки первой команды будут проводить Себастьян Тамбуре, Пьер-Александр Леливр и Максим Ле Маршан до дальнейшего уведомления», — сказано в сообщении французского клуба.

Ранее команда потерпела поражения от «Монако» (0:4) в чемпионате Франции и от «Марселя» (0:3) – в Кубке страны. В предыдущем туре Лиги 1 красно-чёрные уступили «Лансу» (1:3). На данный момент «Ренн» с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции.