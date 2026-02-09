Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрик Шель мечтает стать первым африканским тренером «Реала»

Эрик Шель мечтает стать первым африканским тренером «Реала»
Комментарии

Тренер сборной Нигерии Эрик Шель заявил о своей мечте возглавить мадридский топ-клуб.

«Моя самая большая мечта — стать первым в истории африканским тренером мадридского «Реала», — приводит слова Шеля The Touchline в социальной сети Х.

Несмотря на интерес других стран, таких как Тунис, Ангола и Габон, Шель предпочитает сосредоточиться на работе с нигерийской национальной командой.

12 января 2026 года Альваро Арбелоа был назначен главным тренером мадридского «Реала» после ухода Хаби Алонсо. Контракт специалиста рассчитан до лета 2027 года.

После 23 туров испанского чемпионата мадридский клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы с 57 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко.

Материалы по теме
Тренер «Реала» Арбелоа сравнил Килиана Мбаппе с Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android