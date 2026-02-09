Эрик Шель мечтает стать первым африканским тренером «Реала»

Тренер сборной Нигерии Эрик Шель заявил о своей мечте возглавить мадридский топ-клуб.

«Моя самая большая мечта — стать первым в истории африканским тренером мадридского «Реала», — приводит слова Шеля The Touchline в социальной сети Х.

Несмотря на интерес других стран, таких как Тунис, Ангола и Габон, Шель предпочитает сосредоточиться на работе с нигерийской национальной командой.

12 января 2026 года Альваро Арбелоа был назначен главным тренером мадридского «Реала» после ухода Хаби Алонсо. Контракт специалиста рассчитан до лета 2027 года.

После 23 туров испанского чемпионата мадридский клуб занимает вторую строчку турнирной таблицы с 57 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет одно очко.