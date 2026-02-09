Скидки
Кайсериспор — Коджаэлиспор, результат матча 9 февраля 2026, счёт 1:2, 21-й тур Суперлиги 2025/2026

«Кайсериспор» уступил «Коджаэлиспору» в турецкой Суперлиге, Чалов принял участие в матче
Комментарии

Завершён матч 21-го тура турецкой Суперлиги, в котором играли «Кайсериспор» и «Коджаэлиспор». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержал «Коджаэлиспор». Российский нападающий «Кайсериспора» Фёдор Чалов принял участие в этой встрече с самого её начала, его заменили на 68-й минуте.

Турция — Суперлига . 21-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 17:00 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
1 : 2
Коджаэлиспор
0:1 Агьей – 65'     0:2 Агьей – 73'     1:2 Сарыарслан – 81'    

Даниэл Агьей вывел гостей вперёд на 65-й минуте, а на 73-й минуте он удвоил преимущество команды. Талха Сарыарслан отыграл один мяч на 81-й минуте.

После этой игры «Кайсериспор» с 15 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Турции, «Коджаэлиспор» с 27 очками располагается на девятой строчке.

