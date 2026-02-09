Ливай Гарсия покинет «Спартак», форвард ищет варианты в Европе — Novasports.gr

Нападающий московского «Спартака» Ливай Гарсия покинет российский клуб, поскольку не оправдал ожиданий. Об этом сообщает греческое издание Novasports.gr. По данным источника, форвард сборной Тринидада и Тобаго ищет варианты для ухода из команды.

Сообщается, что Гарсия находится в поисках опций продолжения карьеры в Европе, поскольку хочет оставаться на высоком уровне.

Ливай Гарсия перебрался в «Спартак» из греческого клуба АЕК в феврале 2025 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 18,7 млн. В текущем сезоне в его активе шесть голов и три результативные передачи в 18 играх за клуб во всех турнирах.