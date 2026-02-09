Скидки
Все новости
Главная Футбол Новости

Аталанта — Кремонезе, результат матча 9 февраля 2026, счёт 2:1, 24-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» победила «Кремонезе» в 24-м туре Серии А
Комментарии

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Аталанта). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 20:30 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 1
Кремонезе
Кремона
1:0 Крстович – 13'     2:0 Дзаппакоста – 25'     2:1 Торсбю – 90+4'    

На 13-й минуте нападающий Никола Крстович вывел клуб из Бергамо вперёд. На 25-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество «Аталанты». Гол защитника Берата Джимсити в ворота гостей на 90+1-й минуте был отменён из-за офсайда. На 90+5-й минуте полузащитник «Кремонезе» Мортен Торсбю отыграл один мяч.

Таким образом, «Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до 39. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Кремонезе» остаётся с 23 очками на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Новости. Футбол
