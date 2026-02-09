«Аталанта» победила «Кремонезе» в 24-м туре Серии А

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А между «Аталантой» и «Кремонезе». Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо (Аталанта). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Пиччинини. Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 13-й минуте нападающий Никола Крстович вывел клуб из Бергамо вперёд. На 25-й минуте защитник Давиде Дзаппакоста удвоил преимущество «Аталанты». Гол защитника Берата Джимсити в ворота гостей на 90+1-й минуте был отменён из-за офсайда. На 90+5-й минуте полузащитник «Кремонезе» Мортен Торсбю отыграл один мяч.

Таким образом, «Аталанта» довела количество набранных в сезоне очков до 39. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. «Кремонезе» остаётся с 23 очками на 16-м месте. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.