Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франк: каждая игра Премьер-лиги — битва, завтра в матче с «Ньюкаслом» это не изменится

Франк: каждая игра Премьер-лиги — битва, завтра в матче с «Ньюкаслом» это не изменится
Комментарии

Тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал предстоящий матч 26-го тура АПЛ с «Ньюкаслом», который состоится завтра, 10 февраля.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
10 февраля 2026, вторник. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая встреча Премьер-лиги — это битва. Если кто-то этого не понимает, то ему не следует играть в Премьер-лиге. Это самая физически сильная, конкурентная, неумолимая лига в мире, в этом нет никаких сомнений, поэтому каждый матч — это битва. Завтра это не изменится. «Ньюкасл» очень физически силён, очень интенсивен в своей игре.

Эдди [Хау] — тренер, которым я очень восхищаюсь. То, что он сделал в «Ньюкасле»… На мой взгляд, он, по сути, участвовал в преобразовании клуба, поэтому он позаботился о том, чтобы они не вылетели. Затем, когда у них не было еврокубков, кажется, они финишировали четвёртыми.

Вы можете понять, что играть в Лиге чемпионов и Премьер-лиге одновременно непросто. У них на четыре очка больше, чем у нас, и они работали над этим проектом три или четыре года. Хау — очень хороший тренер, и там работает очень хорошая тренерская команда, которой я очень восхищаюсь. Так что это показывает, что всё будет не так просто», — приводит слова Франка официальный сайт клуба.

После 25 туров АПЛ «Тоттенхэм» занимает 15-е место с 29 очками. «Ньюкасл» находится на 12-й строчке, у команды 33 очка.

Материалы по теме
Франк ответил, перестанет ли Ромеро быть капитаном «Тоттенхэма» из-за частых удалений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android