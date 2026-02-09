Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раванелли: «Интер» является главным претендентом на чемпионство

Раванелли: «Интер» является главным претендентом на чемпионство
Комментарии

Бывший итальянский футболист Фабрицио Раванелли поделился мнением о нынешнем уровне игры миланского «Интера».

«Интер» — это настоящий каток в Италии, они показывают великолепный футбол и нашли тренера, который знает своё дело и чувствует себя частью команды. Киву удалось построить очень доверительные отношения с игроками. Я считаю, что они являются главными претендентами на чемпионство и могут хорошо выступить в Лиге чемпионов. У них есть шансы успешно завершить сезон», — приводит слова Раванелли FC Inter News со ссылкой на Anch'io Lo Sport.

На данный момент «Интер» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А.

Материалы по теме
«Интеру» интересен Маккенни, «Ювентус» намерен убедить игрока остаться — Tuttosport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android