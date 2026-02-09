Раванелли: «Интер» является главным претендентом на чемпионство

Бывший итальянский футболист Фабрицио Раванелли поделился мнением о нынешнем уровне игры миланского «Интера».

«Интер» — это настоящий каток в Италии, они показывают великолепный футбол и нашли тренера, который знает своё дело и чувствует себя частью команды. Киву удалось построить очень доверительные отношения с игроками. Я считаю, что они являются главными претендентами на чемпионство и могут хорошо выступить в Лиге чемпионов. У них есть шансы успешно завершить сезон», — приводит слова Раванелли FC Inter News со ссылкой на Anch'io Lo Sport.

На данный момент «Интер» с 58 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А.