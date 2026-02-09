Скидки
Дуран оценил свою презентацию в «Зените» в образе Агента Джей из «Людей в чёрном»

Дуран оценил свою презентацию в «Зените» в образе Агента Джей из «Людей в чёрном»
Нападающий Джон Дуран прокомментировал своё представление в качестве новичка «Зенита» в образе персонажа серии фильмов «Люди в чёрном» Агента Джей. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

— Вчера вы участвовали в съёмках презентационного видео в стиле фильма «Люди в чёрном». Как вам этот опыт?
— Было классно! Чувствовал себя комфортно, думаю, такие вещи — тоже часть рабочего процесса. Я как будто оказался в Голливуде! Мне понравился съёмочный процесс, и итоговый результат, на мой взгляд, получился достойным, — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».

Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
