Защитник «Интера» Биссек: мы способны навязать борьбу любому сопернику

Защитник миланского «Интера» Янн Биссек высказался об атмосфере в команде в контексте предстоящего матча 25-го тура Серии А с «Ювентусом», который состоится 14 февраля. На данный момент «нерадзурри» с 58 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии.

«Мы очень сильны психологически, мы всегда в игре. Благодаря нашему мастерству мы способны навязать борьбу любому сопернику.

Предстоящий матч с «Ювентусом»? По сравнению с игрой первого круга мы изменились (тогда «нерадзурри» уступили туринцам со счётом 3:4. — Прим. «Чемпионата»). Думаю, мы значительно прибавили, но нам нужно доказать это на поле. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Биссек в интервью для Sport Mediaset.