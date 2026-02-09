Скидки
Форвард «Зенита» Дуран вошёл в топ-3 самых дорогих новичков в истории РПЛ, второй — Халк

Комментарии

Колумбийский нападающий Джон Дуран, перебравшийся из «Аль-Насра» в «Зенит» на правах аренды в зимнее трансферное окно, стал третьим в списке самых дорогих новичков в истории чемпионата России. Его трансферная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 32 млн.

Лишь два футболиста стоили дороже на момент переезда в Мир Российскую Премьер-Лигу: бразильцы Малком (сезон-2018/2019, € 40 млн) и Халк (сезон-2012/2013).

Самые дорогие новички в истории РПЛ по версии Transfermarkt (9 февраля 2025 года):

1. Малком, «Зенит», (сезон-2018/2019) — € 40 млн.
2. Халк, «Зенит», (сезон-2012/2013) — € 37 млн.
3. Джон Дуран, «Зенит», (сезон-2025/2026) — € 32 млн.
4. Виллиан, «Анжи», (сезон-2012/2013) — € 25 млн.
5. Жерсон, «Зенит», (сезон-2025/2026) — € 25 млн.
6. Луис Энрике, «Зенит» (сезон-2024/2025) — € 22 млн.
7. Аксель Витсель, «Зенит», (сезон-2012/2013) — € 20 млн.
8. Никола Влашич, ЦСКА, (сезон-2019/2020) — € 20 млн.
9. Эсекьель Гарай, «Зенит», (сезон-2014/2015) — € 20 млн.
10. Бруну Алвеш, «Зенит», (сезон-2010/2011) — € 18 млн.
11. Жедсон Фернандеш, «Спартак», (сезон-2025/2026) — € 18 млн.
12. Жоау Мариу, «Локомотив», (сезон-2019/2020) — € 18 млн.
13. Гжегож Крыховяк, «Локомотив», (сезон-2018/2019) — € 18 млн.

