Ндиайе раскритиковал Браима Диаса за исполнение пенальти в финале Кубка Африки

Нападающий «Эвертона» и сборной Сенегала Илиман Ндиайе прокомментировал исполнение пенальти полузащитником «Реала» и сборной Марокко Браимом Диасом в финале Кубка Африки. Сборная Сенегала одержала победу над Марокко в дополнительное время со счётом 1:0. На 24-й добавленной ко второму тайму минуте Браим исполнил 11-метровый удар «паненкой» по центру, мяч был пойман вратарём Сенегала Эдуардом Менди. Перед этим ударом возникли споры относительно назначения пенальти, в результате чего команда Сенегала покинула поле.

«Я почувствовал некоторое неуважение. Я не говорю, что он хотел нас оскорбить, но либо он хотел покрасоваться после всего, что только что произошло. Не знаю, рискнул бы я так бить. Однако до того, чтобы стать королём своей страны, оставались считаные минуты. Они не выигрывали столько лет, и всё, что нам оставалось, — это воспользоваться шансом и забить. Я подумал про себя: «Да, он промахнётся, он промахнётся». И он действительно промахнулся. А мы никак не отреагировали. Мы продолжили игру. Так что я не понимаю, почему он так поступил, однако я рад, что он это сделал. Думаю, после этого мы поняли, что победим», — приводит слова Ндиайе The Times.

