Результаты матчей 24-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 9 февраля, завершился 24-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 24-го тура Серии А:

Пятница, 6 февраля:

«Верона» — «Пиза» — 0:0.

Суббота, 7 февраля:

«Дженоа» — «Наполи» — 2:3;

«Фиорентина» — «Торино» — 2:2.

Воскресенье, 8 февраля:

«Болонья» — «Парма» — 0:1;

«Лечче» — «Удинезе» — 2:1;

«Сассуоло» — «Интер» — 0:5;

«Ювентус» — «Лацио» — 2:2.

Понедельник, 9 февраля:

«Аталанта» — «Кремонезе» — 2:1;

«Рома» — «Кальяри» — 2:0.

Матч 24-го тура между командами «Милан» и «Комо» был перенесён на 18 февраля.

По итогам 24 туров «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А с 58 очками. На второй строчке располагается «Милан», у которого 50 очков. Тройку лидеров с 49 очками замыкает «Наполи».