Маслов: вернусь ли в «Спартак»? Может, в 2034-м — генеральным директором

Бывший защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о возможном возвращении в московский клуб. В сентябре 2024 года воспитанник красно-белых перебрался на правах аренды в «Сочи», а осенью прошлого года подписал полноценный контракт с «Чайкой».

«Может быть так, что вернусь в «Спартак»? Может быть. Мне 25, в 2034-м — генеральным директором», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Маслов выступал за основную команду «Спартака» с сезона-2018/2019. Всего на счету защитника 78 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.