«Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 24-го тура Серии А, у Малена — дубль

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Счёт в матче открыл на 25-й минуте нападающий римского клуба Дониэлл Мален. На 65-й минуте Мален оформил дубль и установил окончательный счёт — 2:0.

После 24 туров итальянского чемпионата «Рома» набрала 46 очков. Команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Кальяри» остаётся с 28 очками на 12-м месте. Лидирует по итогам 24 игр «Интер», который занимает первое место в турнирной таблице с 58 очками.