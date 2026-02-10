Скидки
Рома — Кальяри, результат матча 9 февраля 2026, счет 2:0, 24-й тур Серии А 2025/2026

«Рома» одержала победу над «Кальяри» в матче 24-го тура Серии А, у Малена — дубль
Комментарии

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Кальяри». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Маттео Марченаро. Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

Италия — Серия А . 24-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
2 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Мален – 25'     2:0 Мален – 65'    

Счёт в матче открыл на 25-й минуте нападающий римского клуба Дониэлл Мален. На 65-й минуте Мален оформил дубль и установил окончательный счёт — 2:0.

После 24 туров итальянского чемпионата «Рома» набрала 46 очков. Команда располагается на пятой строчке в турнирной таблице. «Кальяри» остаётся с 28 очками на 12-м месте. Лидирует по итогам 24 игр «Интер», который занимает первое место в турнирной таблице с 58 очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
