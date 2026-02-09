Скидки
«Ты забил и не отпраздновал, не уважаешь партнёров». Маслов — о работе с Морено в «Сочи»

«Ты забил и не отпраздновал, не уважаешь партнёров». Маслов — о работе с Морено в «Сочи»
Комментарии

Экс-защитник «Сочи» Павел Маслов рассказал, как бывший главный тренер команды Роберт Морено объяснил его замену после забитого мяча в матче 17-го тура Лиги Pari сезона-2024/2025 с «Нефтехимиком» (3:2). Воспитанник «Спартака» отличился на 26-й минуте и был заменён в перерыве игры.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шильцов – 1'     1:1 Маслов – 26'     1:2 Петров – 45+1'     2:2 Мелёшин – 61'     3:2 Сааведра – 90+1'    

«За «Сочи» играли с «Нефтехимиком», я забил гол, после этого меня меняют. На следующий день прихожу к Морено, говорю: «Что случилось? Может, что-то не понравилось?» Он говорит: «Ты гол забил и не отпраздновал, значит, ты не уважаешь партнёров», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Маслов выступал за «Сочи» в сезоне-2024/2025 на правах аренды из «Спартака». Осенью прошлого года футболист подписал полноценный контракт с «Чайкой».

«Урал» потерял важного игрока, «Коломна» — в любителях. Главное в ФНЛ
