«Ты забил и не отпраздновал, не уважаешь партнёров». Маслов — о работе с Морено в «Сочи»

Экс-защитник «Сочи» Павел Маслов рассказал, как бывший главный тренер команды Роберт Морено объяснил его замену после забитого мяча в матче 17-го тура Лиги Pari сезона-2024/2025 с «Нефтехимиком» (3:2). Воспитанник «Спартака» отличился на 26-й минуте и был заменён в перерыве игры.

«За «Сочи» играли с «Нефтехимиком», я забил гол, после этого меня меняют. На следующий день прихожу к Морено, говорю: «Что случилось? Может, что-то не понравилось?» Он говорит: «Ты гол забил и не отпраздновал, значит, ты не уважаешь партнёров», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Маслов выступал за «Сочи» в сезоне-2024/2025 на правах аренды из «Спартака». Осенью прошлого года футболист подписал полноценный контракт с «Чайкой».