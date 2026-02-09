Скидки
Агент Эндрика объяснил переход бразильца из «Реала» в «Лион»

Агент Эндрика объяснил переход бразильца из «Реала» в «Лион»
Агент бразильского нападающего Эндрика Тиаго Фрейтас прокомментировал его переход из «Реала» в «Лион». В январе Эндрик подписал арендное соглашение с французским клубом до конца сезона. За время выступлений в составе «Реала» он сыграл всего несколько минут. По словам агента, это связано с высокой конкуренцией в команде.

«Если вы посмотрите на нападающих, то увидите, что 8 из 10 лучших игроков мира играют за мадридский «Реал»: Винисиус Жуниор, обладатель награды «Лучший игрок года по версии ФИФА»; Мбаппе, потрясающий и исключительный игрок; Джуд Беллингем, великолепный игрок, способный взять награду «Игрок года»; и Родриго, футболист, решающий исход многих важных матчей Лиги чемпионов. Совершенно нормально, что 18-летний игрок приходит в такой клуб и имеет ограниченное игровое время.

Эндрик был отдан в аренду «Лиону» на шесть месяцев. Решение принято, и Эндрик вернётся в «Реал» по окончании сезона. Никакой двусмысленности или секретности по этому поводу нет. Соглашение касается только аренды, без права выкупа, поэтому Эндрик вернётся. Что произойдёт в следующем сезоне? Я не могу этого предсказать, но могу сказать, что по окончании этого сезона Эндрик снова будет игроком «Реала», — приводит слова агента издание AS.

На данный момент Эндрик провёл шесть матчей за «Лион», забив пять мячей и сделав одну результативную передачу.

