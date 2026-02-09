Защитник «Балтики» Андерсон: чемпионат России интересно смотреть, есть сильные команды

Защитник Эдуардо Андерсон высказался о своём переходе в калининградскую «Балтику» из панамского клуба «Альянса» в рамках аренды.

— Очень рад присоединиться к «Балтике». Стараюсь выйти на уровень игроков в плане интенсивности.

— Расскажите про общение с Андреем Талалаевым.

— Он говорил мне, что нужно бороться за место в составе, команда находится на хорошем уровне. Я приехал и готов к этой борьбе.

— Как вы относитесь к конкуренции и насколько она вас пугает?

— Меня не пугает. Я приехал, чтобы бороться. Команда находится на очень хорошем месте в чемпионате. Мы будем бороться, чтобы быть ещё выше в турнирной таблице.

— Как вы оцениваете чемпионат России? Какие российские команды можете выделить?

— Чемпионат интересно смотреть, есть сильные команды. Могу отметить «Зенит», который я знаю давно, наблюдал за ним в Лиге чемпионов, и московский «Спартак», где играли мои знакомые, — сказал Андерсон в эфире «Матч Премьер».