Защитник «Балтики» Андерсон: чемпионат России интересно смотреть, есть сильные команды

Защитник Эдуардо Андерсон высказался о своём переходе в калининградскую «Балтику» из панамского клуба «Альянса» в рамках аренды.
— Очень рад присоединиться к «Балтике». Стараюсь выйти на уровень игроков в плане интенсивности.
— Расскажите про общение с Андреем Талалаевым.
— Он говорил мне, что нужно бороться за место в составе, команда находится на хорошем уровне. Я приехал и готов к этой борьбе.
— Как вы относитесь к конкуренции и насколько она вас пугает?
— Меня не пугает. Я приехал, чтобы бороться. Команда находится на очень хорошем месте в чемпионате. Мы будем бороться, чтобы быть ещё выше в турнирной таблице.
— Как вы оцениваете чемпионат России? Какие российские команды можете выделить?
— Чемпионат интересно смотреть, есть сильные команды. Могу отметить «Зенит», который я знаю давно, наблюдал за ним в Лиге чемпионов, и московский «Спартак», где играли мои знакомые, — сказал Андерсон в эфире «Матч Премьер».