Джон Дуран объяснил, почему решил выступать за «Зенит» под девятым номером

Новичок «Зенита» Джон Дуран ответил на вопрос, почему выбрал себе девятый номер в санкт-петербургском клубе. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

Фото: ФК «Зенит»

«Это очень важный для меня номер. Почти во всех своих командах — за исключением последней — я играл с «девяткой» на спине. Сейчас он вновь вернулся ко мне, и я очень счастлив, что это произошло, потому что он — лучшее описание меня как футболиста. Хочу носить его всю карьеру и буду достойно выступать под ним в составе «Зенита», — сказал Дуран в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.