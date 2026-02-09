Скидки
Джон Дуран объяснил, почему решил выступать за «Зенит» под девятым номером

Джон Дуран объяснил, почему решил выступать за «Зенит» под девятым номером
Комментарии

Новичок «Зенита» Джон Дуран ответил на вопрос, почему выбрал себе девятый номер в санкт-петербургском клубе. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

Фото: ФК «Зенит»

«Это очень важный для меня номер. Почти во всех своих командах — за исключением последней — я играл с «девяткой» на спине. Сейчас он вновь вернулся ко мне, и я очень счастлив, что это произошло, потому что он — лучшее описание меня как футболиста. Хочу носить его всю карьеру и буду достойно выступать под ним в составе «Зенита», — сказал Дуран в интервью официальному сайту сине-бело-голубых.

Комментарии
