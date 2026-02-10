Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильярреал — Эспаньол, результат матча 9 февраля 2026, счёт 4:1, 23-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» в 23-м туре Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 23-го тура Ла Лиги, в котором играли «Вильярреал» и «Эспаньол». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» (Вильярреал). В качестве главного арбитра матча выступил Адриан Кордеро Вега.

Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Микаутадзе – 35'     2:0 Салинас – 41'     3:0 Пепе – 50'     4:0 Молейро – 55'     4:1 Кабрера – 88'    

Жорж Микаутадзе вывел хозяев поля вперёд на 35-й минуте. Хосе Салинас на 41-й минуте забил в свои ворота и удвоил преимущество команды. Николя Пепе положил третий мяч «Вильярреала» на 50-й минуте, а на 55-й минуте Альберто Молейро увеличил разрыв в счёте. Леандро Кабрера отыграл один мяч на 88-й минуте.

После этой игры «Вильярреал» с 45 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» с 34 очками находится на шестом месте.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Жорж Микаутадзе в шутку предложил Хвиче Кварацхелии перейти в «Вильярреал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android