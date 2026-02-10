«Вильярреал» разгромил «Эспаньол» в 23-м туре Ла Лиги
Завершён матч 23-го тура Ла Лиги, в котором играли «Вильярреал» и «Эспаньол». Победу со счётом 4:1 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Керамика» (Вильярреал). В качестве главного арбитра матча выступил Адриан Кордеро Вега.
Испания — Примера . 23-й тур
09 февраля 2026, понедельник. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Микаутадзе – 35' 2:0 Салинас – 41' 3:0 Пепе – 50' 4:0 Молейро – 55' 4:1 Кабрера – 88'
Жорж Микаутадзе вывел хозяев поля вперёд на 35-й минуте. Хосе Салинас на 41-й минуте забил в свои ворота и удвоил преимущество команды. Николя Пепе положил третий мяч «Вильярреала» на 50-й минуте, а на 55-й минуте Альберто Молейро увеличил разрыв в счёте. Леандро Кабрера отыграл один мяч на 88-й минуте.
После этой игры «Вильярреал» с 45 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» с 34 очками находится на шестом месте.
