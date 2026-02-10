Скидки
Маслов рассказал, как тренера «Спартака» оштрафовали за 40-секундное опоздание на автобус

Маслов рассказал, как тренера «Спартака» оштрафовали за 40-секундное опоздание на автобус
Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился воспоминаниями об игре за красно-белых под руководством нынешнего главного тренера «Фенербахче» Доменико Тедеско, а также рассказал, как была выстроена система штрафов в команде.

«Наверное, ключевое в его успехах – дисциплина. Все понимают: теоретическое занятие начинается в 9:00, в 9:01 тебя нет? Без проблем, никто не будет кричать, повышать голос, ты просто остался за дверью, занёс штраф и дальше пошёл тренироваться, как все. И нет такого, что на тебя обиделись, запомнили и припоминают потом.

Один был прецедент, когда человек из его штаба опоздал в автобус секунд на 40, он извинился, занёс штраф моментально. И все это чувствуют, что тренерский штаб в таких же условиях, как футболисты. Он пытался относиться ко всем одинаково. Много молодых пацанов дебютировали при нём, никто их не зажимал на тренировках, не выбирал сторону возрастного или опытного футболиста», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Тедеско по-русски ответил на вопрос казахстанского журналиста. Видео
Тедеско по-русски ответил на вопрос казахстанского журналиста. Видео
