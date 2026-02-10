«Интер» близок к продлению контракта с Димарко до 2030 года

Защитник миланского «Интера» Федерико Димарко близок к подписанию нового контракта, который будет действовать до 2030 года. Об этом сообщил журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети Х.

Ранее несколько клубов английской Премьер-лиги проявляли интерес к игроку, однако переговоры не привели к конкретным предложениям. В данный момент «Интер» и Димарко отдают приоритет продолжению сотрудничества.

28-летний футболист, выступающий на левом фланге обороны, является воспитанником академии «Интера». После аренды в «Сьоне», «Парме», «Вероне» и «Асколи» он вернулся в команду и зарекомендовал себя как один из ключевых игроков «нерадзурри». В текущем сезоне Димарко провёл на поле 31 матч, забив шесть голов и отдав 13 результативных передач. Его действующий контракт с миланским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 50 млн.