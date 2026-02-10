Скидки
Результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В понедельник, 9 февраля, завершился 23-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 23-го тура чемпионата Испании:

6 февраля, пятница:

«Сельта» — «Осасуна» — 1:2.

7 февраля, суббота:

«Райо Вальекано» – «Овьедо» — перенесён из-за качества игрового поля;
«Барселона» – «Мальорка» — 3:0;
«Реал Сосьедад» – «Эльче» — 3:1.

8 февраля, воскресенье:

«Алавес» – «Хетафе» — 0:2;
«Атлетик» Бильбао – «Леванте» — 4:2;
«Севилья» – «Жирона» — 1:1;
«Атлетико» Мадрид – «Бетис» — 0:1;
«Валенсия» – «Реал» Мадрид — 0:2.

9 февраля, понедельник:

«Вильярреал» – «Эспаньол» — 4:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 58 очков за 23 матча.

Лапорта подвёл итоги своего президентского срока в «Барселоне»
