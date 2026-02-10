Джон Дуран обратился к болельщикам «Зенита» после своего перехода в клуб

Новичок «Зенита» Джон Дуран обратился к поклонникам санкт-петербургского клуба после своего перехода. Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

«Спасибо за вашу поддержку! Вы можете ждать от меня упорной работы на благо команды, я буду выкладываться на полную на тренировках и в играх, теперь я один из вас. Рад быть здесь и жду скорой встречи с вами!» — сказал Дуран в интервью официальному сайту «Зенита».

Джон Дуран стал третьим новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно. Ранее к команде присоединились полузащитник Джон Джон из «Ред Булл Брагантино» и защитник Игорь Дивеев из ЦСКА.