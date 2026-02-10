Тренер «ПСЖ» Энрике ответил на вопрос, является ли Сафонов основным вратарём в клубе
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, является ли российский голкипер Матвей Сафонов первым номером в клубе. В матче 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0) Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл на «ноль»
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
— Матвей Сафонов официально является вашим первым номером?
— Мне повезло иметь трёх вратарей очень высокого уровня. Я бы не стал говорить об этом индивидуально — все трое готовы помочь команде, — приводит слова Энрике Le Parisien.
Сафонов вышел в основном составе «ПСЖ» в третий раз подряд.
В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи встречах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. На счету российского вратаря три «сухих» матча в нынешнем сезоне.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2026
-
01:56
-
00:56
-
00:54
-
00:51
-
00:51
-
00:40
-
00:30
-
00:27
- 9 февраля 2026
-
23:58
-
23:54
-
23:51
-
23:50
-
23:19
-
23:05
-
23:05
-
23:00
-
22:48
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:36
-
21:21
-
20:58
-
20:54
-
20:49
-
20:43
-
20:38
-
20:34
-
20:32
-
20:25
-
20:14
-
20:08