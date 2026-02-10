Мор высказался о драке Рассказова с Ревазовым в товарищеском матче

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал драку в товарищеском матче между клубами «Крылья Советов» и «КАМАЗ». Встреча была прервана в концовке первого тайма. На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

«Это, конечно, некрасиво. Нельзя так бить, нельзя создавать угрозу нанесения серьёзной травмы, как сделал Рассказов. Меня только смущает, что я знаю Николая как спокойного рассудительного человека. Он порядочный парень. Сложно представить, чтобы он сгоряча делал подобное.

Я не оправдываю его. Рассказов виноват и будет наказан клубом. Это правильно. Жалко мальчишку, который получил сильный удар и может выбыть из строя на какое‑то время. Тем не менее допускаю, что были сказаны какие‑то некрасивые слова и это повлияло на ситуацию», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».