Мор высказался о драке Рассказова с Ревазовым в товарищеском матче

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал драку в товарищеском матче между клубами «Крылья Советов» и «КАМАЗ». Встреча была прервана в концовке первого тайма. На 45+2-й минуте защитник самарцев Николай Рассказов ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

«Это, конечно, некрасиво. Нельзя так бить, нельзя создавать угрозу нанесения серьёзной травмы, как сделал Рассказов. Меня только смущает, что я знаю Николая как спокойного рассудительного человека. Он порядочный парень. Сложно представить, чтобы он сгоряча делал подобное.

Я не оправдываю его. Рассказов виноват и будет наказан клубом. Это правильно. Жалко мальчишку, который получил сильный удар и может выбыть из строя на какое‑то время. Тем не менее допускаю, что были сказаны какие‑то некрасивые слова и это повлияло на ситуацию», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

