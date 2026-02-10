Скидки
Экс-игрок «ПСЖ» Кимпембе отреагировал на пост Сафонова после матча с «Марселем»

Комментарии

Защитник клуба «Катар СК» Преснел Кимпембе, который ранее выступал за «ПСЖ», отреагировал на пост российского голкипера парижан Матвея Сафонова после матча 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0).

Кимпембе в комментариях к посту о матче опубликовал три смайлика ✊🏽✊🏽✊🏽

Сафонов вышел в основном составе «ПСЖ» в третий раз подряд.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. На счету российского вратаря три «сухих» матча в нынешнем сезоне.

В следующем туре чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Ренном». Матч состоится 13 февраля.

