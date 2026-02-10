Семшов оценил трансфер Дурана в «Зенит» по 10-балльной шкале

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал трансфер нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский «Зенит».

«Это хороший трансфер. Оценивать на 10 баллов не будем спешить, потому что мы и Жерсону давали десятку, а у него не получилось в «Зените». Можно смело поставить восемь-девять баллов, потому что это забивной форвард. Во всех прежних командах он это доказывал. И в Англии, и в Саудовской Аравии, и даже в Турции, хотя там он недолго был.

Это габаритный и мощный нападающий, умеющий продавливать защитников. Он полезен для «Зенита», который обычно много времени проводит в атаке. Я думаю также, что мотивация попасть в основной состав сборной Колумбии сыграла важную роль в его переходе», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».