Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов оценил трансфер Дурана в «Зенит» по 10-балльной шкале

Семшов оценил трансфер Дурана в «Зенит» по 10-балльной шкале
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал трансфер нападающего Джона Дурана в санкт-петербургский «Зенит».

«Это хороший трансфер. Оценивать на 10 баллов не будем спешить, потому что мы и Жерсону давали десятку, а у него не получилось в «Зените». Можно смело поставить восемь-девять баллов, потому что это забивной форвард. Во всех прежних командах он это доказывал. И в Англии, и в Саудовской Аравии, и даже в Турции, хотя там он недолго был.

Это габаритный и мощный нападающий, умеющий продавливать защитников. Он полезен для «Зенита», который обычно много времени проводит в атаке. Я думаю также, что мотивация попасть в основной состав сборной Колумбии сыграла важную роль в его переходе», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые объявили об аренде форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».

Материалы по теме
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Главные вопросы к аренде Дурана. Вы же понимаете, что он не останется в «Зените»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android