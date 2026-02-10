Скидки
«Там с булочками играет, пусть приезжает, мы покажем мастер‑класс». Воробьёв — о Сафонове

Комментарии

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв иронично высказался об игре вратаря французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова.

— Всегда ли Сафонов был так хорош в пенальти?
— Что‑то было в нём (во времена академии «Краснодара». — Прим. «Чемпионата»), но не так был хорош, как сейчас.

— А сейчас он прям хорош?
— Ну, там с булочками играет, пусть к нам приезжает, мы ему покажем мастер‑класс (смеётся).

— Когда пересекаетесь в сборной, ты часто бьёшь ему пенальти?
— Да. Не тащит. Я же говорю, что он с булочками там играет, пусть к нам приезжает, — сказал Воробьёв в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в семи матчах «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил пять голов. Ранее россиянин стал лучшим голкипером сезона по проценту отражённых пенальти в топ-5 лигах.

