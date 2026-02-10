«Один из лучших форвардов поколения». Гасилин высказался об аренде Дурана, упомянув Семака

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мыслями о трансфере нападающего Джона Дурана в стан сине-бело-голубых. Ранее клуб из Санкт-Петербурга объявил, что взял 22-летнего форварда в аренду у саудовского «Аль-Насра». Аренда рассчитана до конца текущего сезона.

«Это один из лучших нападающих нашего поколения. Этот парень просто горяч, и этот характер, мне кажется, его немного губит. Здесь есть возможность перезагрузиться. А Сергей Семак умеет работать с не самыми простыми, мягко говоря, ребятами. Ко всем он находил ключи. Семак сам был игроком очень высокого уровня. Он понимает этот менталитет, этот характер. Дурану надо перезапустить себя. Скоро чемпионат мира, он хочет играть за сборную. А это игрок высочайшего уровня. Он должен брать себя в руки и показывать свой потенциал, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Джон Дуран принадлежит «Аль-Насру» с января 2025 года. По данным СМИ, саудовцы заплатили английской «Астон Вилле» за трансфер колумбийца € 77 млн. Первую часть сезона-2025/2026 футболист провёл в аренде в «Фенербахче».