Игрок «КАМАЗа» высказался о Рассказове, который ударил головой футболиста Ревазова

Футболист «КАМАЗа» Давид Караев высказался о защитнике «Крыльев Советов» Николае Рассказове, который ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова во время товарищеского матча. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

«Конечно, Рассказов опытный футболист, он не должен был себя так вести. Тем более по отношению к молодому пацану. Он, наоборот, должен быть примером. Да, чуть заварушка получилась. Пацан извинился. Рассказов должен набрать. Наберёт — наберёт. Нет — нет, его право», — сказал Караев в эфире «Матч ТВ».

Встреча была прервана в концовке первого тайма из-за завязавшейся потасовки футболистов при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». В итоге команды решили не доигрывать этот матч.