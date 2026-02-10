Скидки
Игрок «КАМАЗа» высказался о Рассказове, который ударил головой футболиста Ревазова

Комментарии

Футболист «КАМАЗа» Давид Караев высказался о защитнике «Крыльев Советов» Николае Рассказове, который ударил головой полузащитника Ацамаза Ревазова во время товарищеского матча. После этого произошла массовая потасовка игроков обеих команд.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
0 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны, Россия
0:1 Давыдов – 29'    
Удаления: Ороз – 34', Витюгов – 45', Рассказов – 45+2' / – 45+1'

«Конечно, Рассказов опытный футболист, он не должен был себя так вести. Тем более по отношению к молодому пацану. Он, наоборот, должен быть примером. Да, чуть заварушка получилась. Пацан извинился. Рассказов должен набрать. Наберёт — наберёт. Нет — нет, его право», — сказал Караев в эфире «Матч ТВ».

Встреча была прервана в концовке первого тайма из-за завязавшейся потасовки футболистов при счёте 1:0 в пользу «КАМАЗа». В итоге команды решили не доигрывать этот матч.

