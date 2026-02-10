Джон Дуран назвал причину перехода в «Зенит»

Колумбийский новичок «Зенита» Джон Дуран объяснил свой трансфер в клуб из Санкт-Петербурга.

«Были разные варианты, но я выбрал именно «Зенит» после того, как поговорил с представителями клуба и, конечно, с Вильмаром Барриосом. Мне описали задачи «Зенита», которыми я очень вдохновился, настолько, что захотелось продолжить карьеру именно здесь. Для себя и своей семьи стараюсь выбирать лучшие пути. Считаю, что в «Зените» добьюсь успеха и буду счастлив», — сказал Дуран в эфире «Матч ТВ».

Сине-бело-голубые объявили об аренде 22-летнего форварда «Аль-Насра» до конца сезона в понедельник, 9 февраля. Первую часть сезона он провёл в «Фенербахче».