Смолов рассказал, как отпраздновал своё 36-летие

Бывший футболист сборной России Фёдор Смолов опубликовал пост, в котором рассказал, как отпраздновал своё 36-летие.

«36 встретил на работе. Сгонял на бизнес-завтрак, обсудили будущее футбола с международными коллегами», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Кроме того, Смолов выложил пост с фотографией, где показал картину, на которой изображён сам форвард во время празднования победы в РПЛ сезона-2024/2025.

Фёдор Смолов является воспитанником московского «Динамо». Летом 2024 года нападающий перебрался из столичного клуба в «Краснодар», с которым стал чемпионом России. С августа прошлого года экс-игрок сборной России остаётся свободным агентом. Помимо вышеупомянутых клубов форвард во время профессиональной карьеры выступал за «Анжи», «Урал», «Сельту», «Фейеноорд» и «Локомотив».