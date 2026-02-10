Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов рассказал, как отпраздновал своё 36-летие

Смолов рассказал, как отпраздновал своё 36-летие
Комментарии

Бывший футболист сборной России Фёдор Смолов опубликовал пост, в котором рассказал, как отпраздновал своё 36-летие.

«36 встретил на работе. Сгонял на бизнес-завтрак, обсудили будущее футбола с международными коллегами», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Кроме того, Смолов выложил пост с фотографией, где показал картину, на которой изображён сам форвард во время празднования победы в РПЛ сезона-2024/2025.

Фёдор Смолов является воспитанником московского «Динамо». Летом 2024 года нападающий перебрался из столичного клуба в «Краснодар», с которым стал чемпионом России. С августа прошлого года экс-игрок сборной России остаётся свободным агентом. Помимо вышеупомянутых клубов форвард во время профессиональной карьеры выступал за «Анжи», «Урал», «Сельту», «Фейеноорд» и «Локомотив».

Материалы по теме
«Один из лучших форвардов поколения». Гасилин высказался об аренде Дурана, упомянув Семака
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android