Экс-игрок «Спартака» рассказал о симуляциях Кварацхелии в период выступлений в РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал о сложностях игры против грузинского нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, когда тот выступал в РПЛ.

«С Хвичей тяжело было играть. Потому что любое касание, и он так громко, протяжно: «АААААА». Судьи ведутся допустим, и будучи защитником, тебе гораздо сложнее и это начинает тебя триггерить.

Когда что-то говоришь, обычно просто отмахиваются, но никто не отвечает. Все понимают, что они симулируют, но что они могут сказать. Хвича просто молчал», — сказал Маслов в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В чемпионате России Кварацхелия выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Всего в РПЛ на его счету 76 матчей, в которых он записал в свой актив 10 голов и 18 результативных передач.