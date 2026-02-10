Скидки
«Не хочу искать оправданий за низкий уровень». Холанд раскритиковал свою игру в 2026 году

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд критически высказался о своей игре в 2026 году, признав, что имеет некоторые проблемы с реализацией.

«С начала года у меня было слишком мало голов. Я понимаю, что нужно улучшать показатели, быть острее и работать над всеми компонентами своей игры. Надо двигаться вперёд — этого от меня ждут и этого заслуживают. Я не хочу искать оправданий за низкий уровень, многое зависит от головы и восприятия усталости. Календарь плотный, и это непросто. Для меня приоритет — сохранять форму и избегать травм, чтобы быть готовым помогать команде. Гонка за титул продолжается, пока ничего не решено», — приводит слова Холанда ESPN.

В 2026 году Холанд забил три гола. Всего же в сезоне‑2025/2026 у него 28 мячей и шесть результативных передач в 36 матчах.

