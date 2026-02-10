Талалаев раскрыл, кого «Балтика» просматривала в качестве замены Саусю и Пряхину

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о задаче команды найти замену ушедшим полузащитникам Сергея Пряхину и Владиславу Саусю.

«Основная задача сейчас найти новичков, которые восполнят потери. Ушло два футболиста, которые много у нас определяли. Ищем игроков внутри коллектива, у нас есть ребята на подходе, а также просматриваем большое количество новичков. Причём акцент сделали на молодых ребятах, которые имеют российское гражданство, или проходят обучение за границей, но имеют шансы получить российское гражданство. У нас были ребята из Португалии, Греции, два игрока юношеских и молодёжной сборных России, перспективный футболист молодёжной сборной Казахстана. Надеюсь, что сейчас спортивный директор закончит определённые переговоры и один из них усилит наш состав», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в январе Пряхин перебрался в грозненский «Ахмат», а Саусь стал игроком московского «Спартака».