Стали известны клубы, заинтересованные в трансфере Гарри Кейна летом

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал объектом интереса клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Kicker.

По данным источника, среди потенциальных работодателей футболиста значатся ведущие команды королевства, включая «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Отмечается, что руководство немецкого клуба настроено сохранить нападающего в своём составе, однако оговоренный в соглашении пункт об отступных в € 70 млн предусматривает право игрока официально уведомить руководство о намерении покинуть команду перед вступлением пункта о компенсации в силу.

В нынешнем сезоне Кейн отличился 38 голами в 35 матчах во всех турниров за «Баварию». Действующий контракт англичанина с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.