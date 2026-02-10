Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны клубы, заинтересованные в трансфере Гарри Кейна летом

Стали известны клубы, заинтересованные в трансфере Гарри Кейна летом
Комментарии

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал объектом интереса клубов из Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Kicker.

По данным источника, среди потенциальных работодателей футболиста значатся ведущие команды королевства, включая «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихад». Отмечается, что руководство немецкого клуба настроено сохранить нападающего в своём составе, однако оговоренный в соглашении пункт об отступных в € 70 млн предусматривает право игрока официально уведомить руководство о намерении покинуть команду перед вступлением пункта о компенсации в силу.

В нынешнем сезоне Кейн отличился 38 голами в 35 матчах во всех турниров за «Баварию». Действующий контракт англичанина с мюнхенской командой рассчитан до лета 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 65 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Баварии» Кейн: мы вступаем в решающую фазу сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android