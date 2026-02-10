Тренер «ПСЖ» Энрике назвал одного из сильнейших тренеров Лиги 1
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике выделил одного из сильнейших наставников французской Лиги 1 после матча 21-го тура чемпионата Франции с «Марселем» (5:0).
Франция — Лига 1 . 21-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Дембеле – 12' 2:0 Дембеле – 37' 3:0 Медина – 64' 4:0 Кварацхелия – 66' 5:0 Ин – 74'
«Нравится, как Де Дзерби строит игру своей команды. Ставит атакующий футбол, нацеленный на победы. Один из сильнейших наставников нынешнего французского первенства», — приводит слова Энрике derbyderbyderby.it.
После 21 матча чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Марсель» заработал 39 очков и располагается на четвёртой строчке. Итальянский специалист возглавил провансальцев летом 2024 года. До этого он работал в «Брайтоне», «Шахтёре», «Сассуоло», «Беневенто» и «Палермо».
