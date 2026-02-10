Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы над «Ливерпулем» в матче 25-го тура (2:1).

«Мы уже не раз убеждались, что борьба за титул продолжается до самого конца сезона. Сейчас для меня главное — восстановиться, вернуться в командный режим, нормально поесть и полностью сосредоточиться на следующем матче с «Фулхэмом». Впереди ещё много игр», — приводит слова Холанда ESPN.

После 25 туров «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на шесть очков в турнирной таблице АПЛ. В 2026 году Холанд забил три гола. Всего же в сезоне‑2025/2026 у него 28 мячей и шесть результативных передач в 36 матчах.

