Эрлинг Холанд высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Эрлинг Холанд высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы над «Ливерпулем» в матче 25-го тура (2:1).

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
08 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Собослаи – 74'     1:1 Б. Силва – 84'     1:2 Холанд – 90+3'    
Удаления: Собослаи – 90+13' / нет

«Мы уже не раз убеждались, что борьба за титул продолжается до самого конца сезона. Сейчас для меня главное — восстановиться, вернуться в командный режим, нормально поесть и полностью сосредоточиться на следующем матче с «Фулхэмом». Впереди ещё много игр», — приводит слова Холанда ESPN.

После 25 туров «Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на шесть очков в турнирной таблице АПЛ. В 2026 году Холанд забил три гола. Всего же в сезоне‑2025/2026 у него 28 мячей и шесть результативных передач в 36 матчах.

Хабиб и Холанд учат Хусанова писать на английском языке

Конкурент Холанда забил за один матч как за весь сезон! А «Сити» — в кубковом финале
Конкурент Холанда забил за один матч как за весь сезон! А «Сити» — в кубковом финале
