Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились новости о состоянии 80-летнего Мирчи Луческу после экстренной госпитализации

Появились новости о состоянии 80-летнего Мирчи Луческу после экстренной госпитализации
Комментарии

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу покинул больницу, информирует Fanat1k.

В воскресенье, 9 февраля, 80-летний специалист прошёл длительное медицинское обследование. По его итогам врачи дали разрешение на выписку — все анализы показали отличные результаты.

Ожидается, что Луческу в ближайшее время вернётся к работе и продолжит подготовку национальной команды к стыковому матчу отбора на чемпионат мира 2026 года против сборной Турции, который запланирован на 26 марта.

80-летний Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии в конце января из-за ухудшения здоровья и проблем с сердцем.

Драка румынских и албанских рабочих на стройке «Камп Ноу»

Материалы по теме
Бывшего тренера «Зенита» Луческу экстренно госпитализировали в Румынии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android