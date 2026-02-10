Появились новости о состоянии 80-летнего Мирчи Луческу после экстренной госпитализации

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу покинул больницу, информирует Fanat1k.

В воскресенье, 9 февраля, 80-летний специалист прошёл длительное медицинское обследование. По его итогам врачи дали разрешение на выписку — все анализы показали отличные результаты.

Ожидается, что Луческу в ближайшее время вернётся к работе и продолжит подготовку национальной команды к стыковому матчу отбора на чемпионат мира 2026 года против сборной Турции, который запланирован на 26 марта.

80-летний Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии в конце января из-за ухудшения здоровья и проблем с сердцем.

Драка румынских и албанских рабочих на стройке «Камп Ноу»