Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, сыграет ли с «Атлетико» в полуфинале Кубка Испании

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас прокомментировал своё состояние и перспективы участия в первом матче полуфинала Кубка Испании против «Атлетико».

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я уже чувствую себя лучше, восстановление идёт шаг за шагом. Готов ли буду к четвергу — покажет время, нужно немного подождать. Варианты есть, но мы все знаем, насколько травмы коварны. Я действительно скучаю по команде», — приводит слова Рафиньи Mundo Deportivo.

Встреча между «Барселоной» и «Атлетико» запланирована на четверг, 12 февраля.

29-летний бразилец пропустил два последних матча из-за повреждения. В текущем сезоне он провёл 22 игры, забив 13 мячей и отдав 5 результативных передач.

Рафинья на коленях прополз через всё поле стадиона «Барселоны»

Лапорта подвёл итоги своего президентского срока в «Барселоне»
