Андрей Шевченко сделал заявление о будущем тренера сборной Украины Сергея Реброва

Андрей Шевченко сделал заявление о будущем тренера сборной Украины Сергея Реброва
Президент УАФ Андрей Шевченко подтвердил, что Сергей Ребров продолжит работу на посту главного тренера сборной Украины.

«Мы не рассматриваем вопрос замены Сергея Станиславовича на данный момент, поэтому он может спокойно продолжать свою работу», — заявил Шевченко, слова которого приводит официальный сайт УАФ.

Напомним, 51-летний Ребров возглавляет национальную команду с 2023 года. Сборная Украины занимает второе место в своей группе отбора на чемпионат мира-2026 и в марте сыграет в плей-офф за выход в финальную часть турнира. В полуфинале украинцы встретятся со Швецией, а в случае победы в решающем матче сыграют с победителем пары Польша — Албания.

