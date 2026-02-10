«Вы очень много лжёте». Андрей Шевченко резко отреагировал на вопрос о связи с Абрамовичем

Президент УАФ Андрей Шевченко во время пресс-конференции, посвящённой двум годам его работы во главе Ассоциации футбола Украины, прокомментировал обвинения в возможных бизнес-связях с компаниями, конечным бенефициаром которых является российский олигарх Роман Абрамович.

Отвечая на вопрос Игоря Бурбаса, Шевченко категорически отверг подобные утверждения.

«Во-первых, это неправда. Вы очень много лжёте. Информация, на которую вы ссылаетесь, не имеет отношения к Роману Абрамовичу», — заявил президент УАФ в официальном интервью, опубликованном YouTube-канале организации.

Он также уточнил, что действительно фигурировал в компании лишь формально и не имел влияния на её деятельность.

«Я был миноритарным, очень маленьким акционером и вообще не принимал никакого участия в работе этой компании. Я не понимаю, зачем вы поднимаете эту тему и что именно хотите доказать», — добавил Шевченко.

Напомним, согласно данным официальных реестров Великобритании, Андрей Шевченко 14 ноября 2022 года вышел из состава учредителей компании MC Peat & Co.

