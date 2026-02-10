Появились новости о возвращении Неймара, пропустившего из-за травмы два месяца

Звёздный бразильский футболист Неймар готов вернуться в состав «Сантоса» в воскресном матче с «Вело Клубом», сообщает ge globo.

В то же время не исключено, что нападающий получит отдых перед следующим матчем чемпионата Бразилии с «Атлетико», который состоится в четверг. Ещё один ключевой игрок команды, Габигол, скорее всего, также пропустит игру в Куритибе.

Неймар в последний раз выходил на поле больше двух месяцев назад в матче с «Крузейро».

В конце декабря нападающий перенёс артроскопию после разрыва медиального мениска. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

