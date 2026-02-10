Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Гасилин: верю, что Дуран забьёт в матче «Зенит» — ЦСКА

Алексей Гасилин: верю, что Дуран забьёт в матче «Зенит» — ЦСКА
Комментарии

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о шансах новичка сине-бело-голубых колумбийского форварда Джона Дурана сыграть в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю, что Дурана нужно выпустить в стартовом составе. До возобновления чемпионата осталось три недели, и нужно посмотреть, в какой он форме. Также нужно сыгрывать состав. ЦСКА — такой соперник, в матче с которым можно по‑настоящему проверять футболистов. Я верю, что Дуран забьёт, а «Зенит» выиграет со счётом 2:0», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

9 февраля «Зенит» официально объявил о подписании на правах аренды до конца сезона 22-летнего нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана.

Матч завершающего 3-го тура Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдёт 10 февраля и начнётся в 10:00 мск. После двух туров у обеих команд по три очка, лидирует с четырьмя очками «Краснодар», замыкает квартет московское «Динамо» — два очка.

Зимний кубок РПЛ. Календарь
Зимний кубок РПЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Джон Дуран назвал причину перехода в «Зенит»

Видео: Видеообращение Эраковича к болельщикам «Зенита»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android