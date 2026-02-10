Алексей Гасилин: верю, что Дуран забьёт в матче «Зенит» — ЦСКА

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин высказал мнение о шансах новичка сине-бело-голубых колумбийского форварда Джона Дурана сыграть в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА.

«Я считаю, что Дурана нужно выпустить в стартовом составе. До возобновления чемпионата осталось три недели, и нужно посмотреть, в какой он форме. Также нужно сыгрывать состав. ЦСКА — такой соперник, в матче с которым можно по‑настоящему проверять футболистов. Я верю, что Дуран забьёт, а «Зенит» выиграет со счётом 2:0», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

9 февраля «Зенит» официально объявил о подписании на правах аренды до конца сезона 22-летнего нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана.

Матч завершающего 3-го тура Зимнего Кубка РПЛ «Зенит» — ЦСКА пройдёт 10 февраля и начнётся в 10:00 мск. После двух туров у обеих команд по три очка, лидирует с четырьмя очками «Краснодар», замыкает квартет московское «Динамо» — два очка.

