Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 10 февраля

Сегодня, 10 февраля, завершается розыгрыш Winline Зимнего Кубка РПЛ. В рамках игрового дня состоятся два матча с участием топ-клубов Мир РПЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с программой игрового дня.

Расписание Зимнего Кубка РПЛ — 2026 на 10 февраля (время — московское):

  • 10:00. «Зенит» (Санкт-Петербург) — ПФК ЦСКА (Москва);
  • 16:00. Динамо» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар).

Турнир с участием четырёх команд Мир РПЛ – «Краснодара», «Зенита», ЦСКА и «Динамо» – проходит в круговом формате. После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

Таблица Зимнего Кубка РПЛ
