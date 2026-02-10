Скидки
Зенит — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 10:00 мск 10 февраля, где смотреть

«Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Зимнего Кубка РПЛ начнётся в 10:00 мск
Сегодня, 10 февраля, состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ПФК ЦСКА. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 10:00 мск. В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

WINLINE Зимний Кубок РПЛ . Круговой турнир
10 февраля 2026, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

Зимний Кубок РПЛ проходит с 2023 года. На первых двух турнирах побеждал «Спартак», в 2025-м победителем стал «Зенит».

После двух игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар» — четыре очка. У ЦСКА и «Зенита» по три очка — второе и третье места соответственно. Замыкает турнирную таблицу «Динамо» (2 очка).

Календарь матчей Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная сетка Зимнего Кубка РПЛ
«Зенит» — ЦСКА. Новые привычки Дивеева и Гонду
«Зенит» — ЦСКА. Новые привычки Дивеева и Гонду
Новости. Футбол
